ФАС запретила строительство крематория в Сочи по концессии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила строительство крематория в Сочи в рамках концессионного соглашения, что отложило реализацию проекта. Как сообщил «Ъ-Сочи» заместитель главы города Петр Северов, в мае 2024 года администрация направила в ведомство запрос о возможности привлечения частного инвестора, однако получила разъяснение, что объекты похоронного назначения не входят в перечень, предусмотренный законом «О концессионных соглашениях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Финансирование строительства из бюджета пока не предусмотрено, но проект включен в генеральный план города. Для него выделен участок площадью 100 тыс. кв. м в селе Илларионовка Адлерского района.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что отсутствие бюджетных средств и невозможность привлечения частных инвестиций через концессию осложняют реализацию проекта. Возможные альтернативы — финансирование из муниципального или регионального бюджета либо использование других механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), например, соглашения в рамках Федерального закона №224-ФЗ, который предусматривает более гибкие формы взаимодействия государства и бизнеса.

Вячеслав Рыжков