На нефтебазе в кубанской станице Кавказской произошел пожар после атаки дронов

В станице Кавказской Краснодарского края отражена атака украинских боевых дронов. Падение обломков вызвало возгорание на расположенной рядом нефтебазе, сообщили в оперштабе региона. С территории предприятия эвакуированы 30 человек дежурной смены. Функционирование нефтебазы временно остановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь пожара составила 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами хранения. Автоматическая система пожаротушения и охлаждения сработала в штатном режиме.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте происшествия работают 105 сотрудников экстренных служб и 45 единиц специальной техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ночью 14 марта нефтекомплекс в Туапсе подвергся атаке с воздуха, в результате чего загорелся резервуар с бензином емкостью 20 тыс. тонн. Огонь распространился более чем на 1 тыс. кв. м, потушить его удалось спустя три дня.

Наталья Решетняк