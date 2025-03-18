Суд отложил приговор по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Южный военный суд Ростова-на-Дону отложил вынесение приговора Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравления 77 выпускников авиационного училища в Армавире. Заседание перенесено на 25 марта из-за вновь открывшихся обстоятельств, сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подробности установленных обстоятельств пока не раскрываются. Первоначально приговор планировалось вынести 18 марта.

Согласно материалам уголовного дела, осенью 2023 года Егор Семенов попытался отравить выпускников авиационного училища, добавив сильнодействующий препарат в алкогольные напитки и торт. Подозреваемый передал угощения через курьера, представив их как подарок от бывшего сослуживца, который не смог присутствовать на встрече.

Летчики заметили на торте устаревшую символику армавирского училища, которую настоящий выпускник не мог не знать. Кроме того, от кондитерского изделия исходил сильный запах лекарства.

Как установило следствие, фигурант использовал препарат, который в медицине применяется в строго дозированном виде для остановки дыхания при искусственной вентиляции легких. Отравляющее вещество он ввел шприцем в торт и бутылки с алкоголем. Данная смесь могла вызвать смертельные судороги и остановку сердца.

На встречу выпускников в ресторан «Царская охота» вызвали оперативников. Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России установили личность отправителя.

Егор Семенов был задержан с билетами в Москву. По данным следствия, в дальнейшем он планировал вместе с семьей покинуть Россию и улететь в Египет. За совершенное преступление ему якобы обещали 400 тыс. руб. Фигурант полностью признал свою вину.

Анна Гречко