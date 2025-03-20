Требуемая зарплата для получения ипотеки в Краснодаре в 3,7 раза выше средней

В Краснодарском крае требуемая зарплата для получения ипотеки на двухкомнатную квартиру за 8,11 млн руб. в новостройке составляет 220,9 тыс. руб. Это в 3,7 раза выше, чем средняя зарплата по региону. Ипотечный платеж в месяц при этом составляет 132,6 тыс. руб., пишет РБК Недвижимость.

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В целом для одобрения ипотеки на двухкомнатную квартиру в новостройке в мегаполисе российским заемщикам потребуется доход от 170 тыс. до 528 тыс. руб. в месяц, что в некоторых случаях соответствует пяти средним зарплатам по региону.

Размер необходимого дохода определяется стоимостью недвижимости и ставками по кредитам. В городах с наиболее дорогим жильем требования к уровню заработка максимальны. В Москве для получения ипотеки на «двушку» за 19,39 млн руб. потребуется ежемесячный доход 527,9 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 413,9 тыс. руб. (стоимость квартиры – 15,2 млн руб.), в Казани – 320,5 тыс. руб. (11,77 млн руб.).

Самые низкие требования среди мегаполисов зафиксированы в Волгограде, где для покупки квартиры за 6,24 млн руб. достаточно дохода в 170 тыс. руб. в месяц, в Воронеже – 175 тыс. руб. (6,43 млн руб.), в Челябинске – 181,3 тыс. руб. (6,66 млн руб.). Размер регулярных выплат по ипотеке в этих городах составляет от 102 тыс. до 108,8 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков