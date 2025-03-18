Бизнесмен-винодел из Москвы осужден за растление школьниц в Краснодаре

Московский предприниматель-винодел осужден за растление несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в июне 2021 года подсудимый, находясь в командировке в Краснодаре, во дворе дома по ул. Айвазовского он специально обронил пятитысячную купюру для того, чтобы познакомиться с четырьмя девочками в возрасте от 8 до 11 лет. Школьницы нашли деньги и вернули их мужчине, он в свою очередь завязал с ними беседу, после чего отвел в безлюдное место и совершил в отношении них преступления сексуального характера. Позднее, в этот же день, во дворе одного из домов по ул. Ставропольской он, следуя наработанной схеме, познакомился с девочками 11 и 12 лет, которых также растлил.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста). Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Судом в пользу потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2,4 млн руб.

Подсудимый пытался обжаловать приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам региона согласилась с назначенным наказанием. Приговор вступил в законную силу.

Фамилия фигуранта в сообщении объединенной пресс-служба судов Кубани не указана, как писал «Ъ», речь идет о 50-летнем Михаиле Штырлине. Он является учредителем и генеральным директором ООО «Легенда Крыма», которое входит в одноименный холдинг (также включает ООО «Управляющая компания ''Легенда Крыма''», «ЛК Вайн Импорт», «ЛК Дистрибуция»). Холдинг управляет более 500 га виноградников в Крыму и винзаводом, который выпускает вина под одноименным брендом.

Алина Зорина