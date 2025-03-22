Провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке

В работе провайдера Lovit, который предоставляет услуги по подключению к интернету в Москве и Петербурге, произошел сбой. На нарушения в работе сервиса пользователи начали жаловаться 21 марта. В пресс-службе компании сообщили, что причиной стала масштабная DDoS-атака.

По данным сервиса Downdetector, первые сбои в работе Lovit были зафиксированы 21 марта около 15:00 мск. Больше всего жалоб поступало с 17:00 по 22:30, после чего их количество значительно уменьшилось. Утром 22 марта вновь стали появляться сообщения пользователей о сбоях. В 10:30 мск число жалоб достигло почти 1,5 тыс.

Почти половина жалоб поступает из Москвы и Московской области. По данным Downdetector, из столичного региона поступает 47% таких сообщений. На втором месте по числу жалоб находится Ленинградская область — 12% жалоб, 11% жалоб приходят из Нижегородской области.

Пресс-служба сервиса сообщила, что специалисты работают над устранением сбоев. Lovit утверждает, что после полного восстановления системы всем абонентам будет произведен перерасчет.