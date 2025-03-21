Главные новости за 21 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после обнаружения рыбаками тела младенца в реке Челбас Кавказского района. Статья УК РФ не уточняется.

В Краснодарском крае по состоянию на март 2025 года на учете в центре занятости населения для поиска работы состоят 9,5 тыс. человек. В 2023 году было зарегистрировано 11,1 тыс. жителей Кубани.

Оперштаб перестанет публиковать еженедельные сводки по коронавирусу на Кубани. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизировалась, он перешел в разряд сезонных заболеваний.

Мать, пытавшуюся убить двухмесячного сына на Кубани, отправили в СИЗО. Она пробудет там до 20 мая 2025 года.

На Кубани на 14% выросло количество жалоб на нарушение прав человека. Всего за год поступили почти 2,9 тыс. жалоб, при этом в 70% случаев вопросы удалось решить.

В МВД Беларуси опровергли информацию об избиении кубанского комика. Артемий Останин ранее заявил, что после задержания его вывезли в лес, избили дубинками и применили электрошокер.

Экономика Краснодарского края вошла в тройку лидеров среди регионов России по темпам роста, увеличив долю в ВВП страны до 3%, при этом краевой бюджет превысил плановые показатели на 26,4 млрд руб.

После взрыва на кубанской НПС спасатели находятся в состоянии средней тяжести. У одного пожарного диагностировано отравление, у второго — ожог.

Почти 4 тысячи тонн мазута извлекут из затонувших танкеров в Черном море. Итоговый вариант утилизации мазута предполагает установку вокруг судов специальных инженерных сооружений коффердамов.