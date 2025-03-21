В МВД Беларуси опровергли информацию об избиении кубанского комика

В МВД Беларуси опровергли сообщения о применении насилия при задержании стендап-комика из Ейска Артемия Останина. Замглавы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что информация о его избиении «не соответствует действительности». Его комментарий опубликован на официальном сайте МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Казакевича, комика Останина задержали 17 марта в аэропорту Минска по запросу России. В Беларуси его нахождение признали «нежелательным», после чего он был принудительно выдворен под конвоем белорусских силовиков и передан российской стороне. В МВД утверждают, что «какая-либо физическая сила и недозволенные методы» при этом не применялись.

Артемий Останин ранее заявил, что после задержания его вывезли в лес, избили дубинками и применили электрошокер. По его словам, у него диагностировали перелом позвонка, множественные ушибы и ссадины.

В России Артемия Останина арестовали по обвинению в призывах к разжиганию ненависти. Поводом для уголовного дела стала его шутка о безногом мужчине в метро. Суд отправил комика в СИЗО.

Вячеслав Рыжков