После взрыва на кубанской НПС спасатели находятся в состоянии средней тяжести

Двое спасателей, получивших травмы при взрыве на нефтебазе в Кавказском районе, находятся в состоянии средней тяжести. У одного пожарного диагностировано отравление, у второго — ожоги, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пострадавшим оказана первая помощь. Спасатели госпитализированы и получают необходимое лечение.

Взрыв паров нефтепродуктов произошел в ночь на 21 марта при тушении пожара. Сейчас в ликвидации возгорания участвуют около 456 человек и 181 единица техники.

Пламя распространилось на дополнительный резервуар. Горит один резервуар, а также часть горючих веществ, выброшенных взрывом за пределы емкостей.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кропоткине и ст. Кавказской. Местным жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице. Из-за чрезвычайной ситуации также перекрыто движение между Краснодарским и Ставропольским краем.

Нурий Бзасежев