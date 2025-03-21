На Кубани на 14% выросло количество жалоб на нарушение прав человека

Число обращений о нарушении прав человека в Краснодарском крае выросло на 14% в 2024 году. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Мышак в эфире радио «КП-Кубань».

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Всего за год поступили почти 2,9 тыс. жалоб, при этом в 70% случаев вопросы удалось решить. Как объяснил господин Мышак, некоторые обращения касаются судебных разбирательств и следственных органов. Вопросы бывают разными, и уполномоченный не всегда может стать универсальным решением, заявил спикер.

В 2024 году самыми острыми для граждан стали вопросы возможного нарушения социальных прав, право на труд, на пенсионное обеспечение. По словам спикера, несколько лет назад чаще поступали обращения касательно личных прав, права на судебную защиту, на справедливое расследование уголовных дел. «Я скажу, что эти колебания нельзя систематизировать и как-то сказать, что в прошлом году было так, а теперь стало так. Это такая колеблющаяся величина, на которую не стоит обращать внимания», – отметил господин Мышак.

Вячеслав Рыжков