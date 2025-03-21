Экономика Кубани вошла в тройку лидеров по темпам роста в России

Экономика Краснодарского края вошла в тройку лидеров среди регионов России по темпам роста, увеличив долю в ВВП страны до 3%, при этом краевой бюджет превысил плановые показатели на 26,4 млрд руб. Об этом рассказал первый вице-губернатор региона Игорь Галась на заседании расширенной коллегии министерства экономики и министерства финансов края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край второй год сохраняет шестое место среди экономик российских регионов. «Это результат слаженной работы экономического и финансового блока региона, а также всех муниципалитетов», — отметил Игорь Галась.

По итогам 2024 года в 43 муниципалитетах края увеличился оборот розничной торговли, в 30 — выросло промышленное производство. Реальная заработная плата в регионе достигла 67,5 тыс. руб., увеличившись на 9,6%. Уровень безработицы снизился до минимальных значений: регистрируемая — 0,2%, общая — 1,9%.

В 2024 году на реализацию 28 краевых госпрограмм направили более 516 млрд руб., из которых 216 млрд руб. — на муниципальном уровне. В консолидированный бюджет поступило 566,4 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. В 2024 году лидерами по привлечению финансовой поддержки на условиях софинансирования стали: по установленным лимитам – Краснодар, Сочи и Геленджик; по фактическому исполнению – Краснодар, Сочи и Динской район. В этом году в рамках 28 краевых государственных программ финансирование составило почти 613 млрд руб., из которых более 272 млрд руб. выделено на муниципальном уровне.

На социальную поддержку граждан выделили дополнительные средства. Учителям и водителям скорой помощи установили ежемесячную доплату в 5 тыс. руб., многодетным семьям компенсируют часть расходов на ЖКХ и обучение в колледжах.

На развитие инфраструктуры в 2024 году направили 102,1 млрд руб., из них 61,9 млрд руб. – в объекты муниципальной собственности.

В 2025 году власти региона планируют увеличить валовый региональный продукт до 6 трлн руб. с темпом роста не менее 3%. Ожидается, что за три года в экономику края поступит 3,7 трлн руб. инвестиций. Расходы консолидированного бюджета на 2025 год запланированы в размере 767,1 млрд руб., что на 14,1% больше показателя 2024 года. В 2025 году объем бюджетных инвестиций в объекты краевой и муниципальной собственности, финансируемых из бюджета края, составит 186,1 млрд руб. Это в 1,8 раза больше, чем в 2024 году.

Алина Зорина