Мать, пытавшуюся убить двухмесячного сына на Кубани, отправили в СИЗО

Курганинский районный суд Краснодарского края рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 32-летней матери, которая пыталась убить своего двухмесячного сына ножом. Ее отправили под арест до 20 мая 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Согласно материалам дела, обвиняемая не менее семи раз ударила ребенка ножом в живот. Совершить убийство ей помешал ее отец.

В судебном заседании жительница Курганинского района не возражала против ареста. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (попытка убийства малолетнего).

Алина Зорина