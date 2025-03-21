Оперштаб перестанет публиковать еженедельные сводки по коронавирусу на Кубани

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом больше не будет публиковать еженедельные сводки по заболеваемости инфекцией в регионах РФ, в том числе по Краснодарскому краю. Это, как сказано в публикации на портале Объясняем.рф, связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизировалась, он перешел в разряд сезонных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме. В кубанском оперштабе не сообщали, перестанут ли давать сводки заболеваемости.

В последний раз оперштаб Кубани публиковал информацию о недельной заболеваемости коронавирусом 18 марта. Данные приводились за период с 10 по 16 марта. В эту неделю в крае зарегистрировали 96 новых случаев заражения. Лидером по числу заболевших стал Краснодар, где было выявлено более 30 инфицированных.

Вячеслав Рыжков