На учете в центре занятости населения состоят 9,6 тысяч жителей Кубани

В Краснодарском крае по состоянию на март 2025 года на учете в центре занятости населения для поиска работы состоят 9,5 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Министерстве труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество человек, состоящих сейчас на учете в центре занятости, за год снизилось на 14,4%. В 2023 году было зарегистрировано 11,1 тыс. жителей Кубани.

В 2024 году при содействии службы занятости трудоустроили 32 тыс. человек. Сейчас уровень безработицы в крае составляет 0,2%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что организациям Краснодарского края не хватает 62,1 тыс. сотрудников. В общей кадровой потребности, заявленной работодателями региона, 34,9% вакансий требуют наличия среднего профессионального образования.

Алина Зорина