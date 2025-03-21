СКР возбудил дело по факту обнаружения тела ребенка в кубанской реке

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после обнаружения рыбаками тела младенца в реке Челбас Кавказского района. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства. При этом статья УК РФ не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О произошедшем стало известно 21 марта из соцсетей и СМИ. Как писали пользователи, тело новорожденной было найдено в рыболовных сетях. В местных Telegram-каналх также сообщалось, что из-за сильного течения реки пакет с ребенком якобы мог преодолеть несколько км.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал проверку по данному факту. Ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия.

Анна Гречко