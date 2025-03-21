Почти 4 тысячи тонн мазута извлекут из затонувших танкеров в Черном море

Правительственная комиссия утвердила технологию утилизации 3,9 тыс. т мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с помощью специальных инженерных сооружений. Решение было принято на заседании по ликвидации последствий ЧС, сообщает пресс-служба Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

«Итоговый вариант утилизации мазута предполагает установку вокруг судов специальных инженерных сооружений коффердамов. Они позволят изолировать находящийся на танкерах мазут объемом 3919 тонн и предотвратить его разлив в акватории Черного моря»,— отметил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

По словам заместителя председателя Правительства России, выбор метода обусловлен приоритетом экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации. После откачки мазута через технологические люки коффердамы утилизируют вместе с фрагментами кораблей. Реализация проекта не помешает судоходству и выдержит штормовые нагрузки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что комиссия по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе утвердила план подъема затонувших частей судов со дна Черного моря. Части судов накроют коффердамами и через специальные люки откачают мазут.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма. У первого судна оторвало носовую часть, корабль сел на мель, а второй лег в дрейф. МЧС сообщало, что эвакуировало с «Волгонефти-212» 13 моряков, один член команды погиб. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. С тех пор выбросы происходят регулярно. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. В регионе действует федеральный режим ЧС.

Нурий Бзасежев