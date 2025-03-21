«Яндекс» переключится на конструктор сайтов

В России усилится конкуренция среди конструкторов онлайн-магазинов, которые позиционируют себя как альтернативу маркетплейсам. Осенью 2025-го, как узнали «Ведомости», такой сервис запустит «Яндекс» (MOEX: YDEX). Издание пишет, что по функционалу он будет схож с канадской площадкой Shopify. С помощью нее малый бизнес может создать по шаблону свой интернет-магазин и таким образом сэкономить на команде разработчиков. Североамериканский стартап-«единорог» считается мировым лидером на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В России такие услуги уже предлагают десятки платформ, в том числе принадлежащий «Сберу» сервис InSales, а также Tilda, Wix, «1С-Битрикс», Magento и другие. Интерес селлеров к таким платформам будет расти, особенно на фоне увеличения комиссий маркетплейсами, считает аналитик Data Insight Сергей Семко: «Буквосочетание D2C означает прямой выход на конечного покупателя, это вполне модная тема. Вероятно, главное, чем будет заниматься "Яндекс", — это интегрировать рекламные инструменты, особенно "Директ", в эту платформу. Рекламное направление — одно из основных у корпорации по денежному потоку. Не исключено, что площадки, интернет-магазины будут несколько выше ранжироваться в поиске и так же показываться. Здесь еще одна интересная коллизия. Правая рука "Яндекса" будет конкурировать с левой, потому что создание дополнительных порталов не очень согласуется с продвижением "Яндекс.Маркета" как вполне себе универсального маркетплейса.

Сейчас у таких сервисов основной поток клиентов — это предприниматели, идущие на маркетплейсы в качестве селлеров. И в какой-то момент из-за аллергии на решения площадок они решают создать свой сайт.

Они могут, разочаровавшись, снова перенаправлять все ресурсы, скажем, на рекламу на маркетплейсах. Это ни в коем случае не борьба. Сегмент самостоятельных интернет-площадок устойчив. Несмотря на то, что его общая доля снижается, он продолжает совокупно расти. Это может быть вполне интересная платформа, скажем, для B2B интернет-магазинов, в том числе оптовых, которые еще не решили, как выйти на рынок».

Представители «Яндекса» сообщили “Ъ FM”, что к 2030 году доля независимого e-com в России может превысить 30%. На вопрос, не создаст ли конструктор сайтов конкуренцию «Яндекс Маркету», там ответили, что у предпринимателей сформировался запрос на полный контроль бизнес-процессов. Представители конструктора «Рег.ру» отмечают, что потребители охотнее доверяют продавцам, чьи страницы можно найти и в поисковиках, а в пресс-службе Nethouse добавили, что основная доля их клиентов заводит магазин с нуля. Доля «переезжающих» с маркетплейсов — следующая по популярности. Целесообразнее всего диверсифицировать каналы продаж, отметила владелица магазина по продаже пряжи hobby-idea Дарья Римская, которая завела магазин на Ozon, но не стала закрывать отдельную интернет-площадку:

«В моем случае это определенный спасательный круг. Несмотря на то, что большая часть продаж все-таки уходит на маркетплейс, маржинальность на личном сайте выше, высокие комиссии компенсируются объемом сделок.

Кроме того, большая платформа — это очень высокорисковый канал: она сегодня приносит продажи, а завтра может перестать это делать по каким-то внутренним причинам. Например, маркетплейс или захочет сам заниматься товарами моей ниши, или появится какой-то более сильный игрок, который уйдет в демпинг. Совсем недавно случился такой неприятный эпизод: Ozon закрыл большое количество складов и сортировочных центров. Мы наблюдали очень длительную обработку отправлений. Это привело к тому, что практически все отправленные заказы к нам вернулись. Практически первую половину марта можно вычеркивать».

По словам СЕО платформы InSales Тимофея Горшкова, пик интереса бизнеса к онлайн-магазинам пришелся на 2012-2016-й годы. Сейчас наступила новая волна их популярности, но уже как части маркетинговой стратегии. За последние три года, как посчитали в принадлежащей «Сберу» компании, число ее клиентов выросло с 250 млн до 750 млн. В InSales добавили, что приветствуют «здоровую конкуренцию». По-видимому, рынок электронной коммерции продолжит трансформироваться, рассуждает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «В 2021 году комиссия маркетплейсов составляла 15-20%, сейчас около 50%. Это в среднем, исключая электронику, в этой категории ее размер 7%, и недорогих товаров, где она, напротив, доходит до 70%. В этой связи многие продавцы задумались, что надо бы снова заняться собственным интернет-магазином, тем более логистика в целом сильно упростилась за эти годы, а раньше это было проблемой.

Кроме того, продавать многие товары экономически стало невыгодно. Вещь, которая в магазине стоит 100 руб., сейчас на маркетплейсах обходится в 250-300 руб. 3/4 продавцов на таких площадках — это ИП либо самозанятые, которым просто не под силу свой интернет-магазин создать. В частности, многие занимаются хендмейдом, и им даже не нужна вся эта махина, им достаточно продавать изделия у себя в регионе. А маркетплейс всегда заставляет их сразу выходить на федеральный уровень. Учитывая, что товар у таких игроков достаточно уникальный, покупатели спокойно пойдут его искать в браузере.

Мы за пять лет полный круг прошли: от полного засилья собственных интернет-магазинов до их полного отсутствия и полного перетока в маркетплейсы. Видимо, истина будет где-то посередине.

Так что, наверное, пойдем по пути того же Amazon, когда большинство продавцов имеют отдельно свои сайты. Так же было и в модной индустрии: старые коллекции продавались на маркетплейсах с большим дисконтом, а новые — с хорошей маржой по хорошим ценам на собственных площадках».

Некоторые селлеры в разговоре с “Ъ FM” указали, что с введением санкций пользоваться западными конструкторами онлайн-магазинов стало сложнее. Обновления ПО, в частности, стали недоступны в России. В целом, по оценкам Data insight, на отдельных сайтах сейчас оформляется 6% всех онлайн-заказов. В деньгах доля около 27% (сюда не входят продажи продуктов, готовой еды и лекарств). На маркетплейсы приходится 80% трансакций и 60%, если считать в деньгах.

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Елизавета Скобцова