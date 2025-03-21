Гросси: МАГАТЭ окажет техподдержку реализации будущего соглашения о ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово оказать техническую поддержку усилиям по реализации будущего соглашения о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которое обсуждается в рамках переговоров об урегулировании на Украине. Об этом в пятницу заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Voitenko / Reuters Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Обладая глубокими знаниями и экспертизой о ситуации на Запорожской атомной электростанции, мы готовы предоставить свой технический вклад и поддержку в реализации будущего соглашения, касающегося станции»,— приводит пресс-служба МАГАТЭ слова Рафаэля Гросси.

«Международное агентство по атомной энергии готово оказать техническую поддержку этим усилиям»,— заявил Рафаэль Гросси, отметив, что «отрадно видеть», что ЗАЭС «рассматривается в ходе текущих переговоров» о военном конфликте на Украине.

Господин Гросси также отметил, что инспекторы МАГАТЭ будут присутствовать на Запорожской АЭС столько, сколько потребуется для обеспечения ядерной безопасности.

Ранее Financial Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По данным издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских атомных электростанций.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Позже в Вашингтоне заявили, что лидеры обсуждали судьбу украинских атомных электростанций. Там указали, что американская сторона выступила с предложением взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. В Киеве после этого, однако, поспешили объявить, что на переговорах обсуждалась ЗАЭС, речь о передаче всех украинских АЭС в собственность США не идет.

Подробнее о месте украинских АЭС в переговорах Украины и США — в материале «Принцип неопределенности АЭС».

Анастасия Домбицкая