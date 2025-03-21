«Сейчас ничего исключать нельзя»

США встретятся в Эр-Рияде с российскими и украинскими представителями. Информацию подтвердили и в Москве, и в Киеве. Формат переговоров пока не определен. Однако вероятность прямого контакта России и Украины оценивается как крайне низкая. Повестка дня также пока что до конца остается неясной. В Кремле сообщили, что, помимо прочего, будет обсуждаться проблема судоходства в Черном море. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что продолжение диалога — уже хорошая новость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В Эр-Рияде в понедельник, 24 марта, ожидается большой переговорный день. В столицу Саудовской Аравии направятся и российская, и украинская делегации. Они встретятся с представителями Соединенных Штатов. Пока непонятно, в каком формате пройдут консультации и могут ли участники переговорных групп, пусть даже теоретически, встретиться друг с другом. На этот счет существует большая интрига. Делегацию Российской Федерации возглавят ветеран советской и российской дипломатии, а ныне сенатор Григорий Карасин и бывший глава пятой службы ФСБ Сергей Беседа, который сейчас является советником директора Федеральной службы безопасности. Пятая служба отвечает за оперативную информацию и международные связи, в том числе и за Украину. Господин Беседа этим направлением активно занимался. Возможно, и сенатор, и представитель спецслужбы будут и в дальнейшем посланниками Кремля по контактам с американцами по этому вопросу.

В повестке дня, в частности, вопросы безопасного судоходства в Черном море. Речь идет о реанимации так называемой зерновой сделки 2022 года, из которой Россия вышла, сославшись на то, что ее условия не выполнены. Кроме того, нужно наполнить конкретикой обещания сторон не бить по энергообъектам друг друга. Отдельная тема — судьба Запорожской АЭС. Как известно, США готовы взять под свое управление всю украинскую энергетику, в том числе и атомную. Это, по словам американского президента Дональда Трампа, станет лучшей гарантией безопасности данных активов. Сложно на этот счет что-то прогнозировать. Пока лишь известно, что делегация из Киева предоставит список энергетических мощностей, которые не должны находиться под ударом. Что касается результата, наверное, не стоит его ждать в ближайшем времени. Хотя бы потому, что пока речь идет больше о технических консультациях. Хотя сейчас такое время, что ничего исключать нельзя. Впрочем, не будем загадывать.

Тем временем в Лондоне прошла закрытая встреча начальников штабов европейских стран. Речь шла о введении на Украину военных контингентов в качестве гарантов безопасности. Все это звучит красиво, а, может быть, даже и угрожающе, но конкретных решений так же, как и согласия, по этому вопросу нет.

В общем и целом мало что указывает на то, что в ближайшее время стоит ждать больших успехов на пути к миру.

Но тем не менее переговорный процесс пошел и продолжает развиваться. Это уже большой прогресс. Главное, чтобы все это враз не остановилось бы. К великому сожалению, и такого варианта развития событий исключать нельзя.

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Дмитрий Дризе