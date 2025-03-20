Чистая прибыль «Роснефти» в 2024 году составила по МСФО 1,084 трлн рублей

«Роснефть» (MOEX: ROSN) снизила чистую прибыль по МСФО до 1,084 трлн руб. в 2024 году. Это на 14,4% ниже прошлогоднего показателя. В компании объяснили это ростом ставок заемного финансирования, а также курсовой переоценкой валютных обязательств и эффектом изменения ставки по подоходному налогу (до 25% с текущего года). При этом уровень EBITDA поднялся на 0,8% год к году, составив 3,029 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Дополнительное давление на показатель чистой прибыли оказал существенный рост ключевой ставки. В частности, процентные расходы компании по кредитам и займам в 2024 году выросли в 1,5 раза. Должен отметить, что Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире»,— прокомментировал тенденцию директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Выручка «Роснефти» за указанный период также выросла на 10,7%, до 10,139 трлн руб. Это обусловлено положительной динамикой цен на нефть сорта Urals. Одновременно увеличились до 1,442 трлн руб. (+11,2%) и капитальные затраты компании, поскольку была запущена инвестиционная программа на активах сегмента «Разведка и добыча». Свободный денежный поток по итогам года, напротив, упал до 1,295 трлн руб. (–9,3%).