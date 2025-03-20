Главные новости за 20 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае с начала года по состоянию на 1 марта 2025 года собрали 57,4 млрд руб. НДФЛ. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти Кубани изъяли у РЖД 14 га для создания Восточного подъезда к Краснодару. За изъятые участки минтранс заплатит железнодорожникам 190 млн руб.

Жительницу Краснодара сбил трамвай на улице Ставропольской. 92-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Роспотребнадзор: 77% детсадов и школ Кубани не соблюдают требования СанПиНа. По итогам проверок выдали 1,6 тыс. предписаний по устранению выявленных нарушений.

Адвокат обвиняемого в разжигании ненависти комика из Ейска заявила, что его били. По словам стендапера, белорусские силовики наносили удары по телу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки.

Александр Бастрыкин запросил доклад о насилии в детском саду Краснодара. В СМИ появилась информация о том, что воспитатель применял физическую силу к детям.

Жительница Курганинска пыталась убить двухмесячного сына. Женщину остановил ее отец.

В Краснодарском крае требуемая зарплата для получения ипотеки на двухкомнатную квартиру за 8,11 млн руб. в новостройке составляет 220,9 тыс. руб. Это в 3,7 раза выше, чем средняя зарплата по региону.

В Лондоне судят экс-губернатора Севастополя за обход британских санкций. На скамье подсудимых также находятся супруга Екатерина и брат Алексей, которых следствие считает пособниками.