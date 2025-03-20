Жительницу Краснодара насмерть сбил трамвай

На улице Ставропольской в Краснодаре трамвай насмерть сбил 92-летнюю пенсионерку, переходившую рельсы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Пенсионерка переходила трамвайные пути по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 61-летний водитель трамвая не успел затормозить и сбил ее. Пострадавшая скончалась на месте.

Как уточнили в МВД России по городу, ДТП произошло в 19:05, сейчас движение по улице Ставропольской возобновлено. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина