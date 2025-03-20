Жительница Курганинска пыталась убить двухмесячного сына

Следственный комитет расследует дело 32-летней жительницы Курганинска, которая пыталась убить своего двухмесячного сына, несколько раз ударив его ножом в живот. Сообщает пресс-служба СУ СКР России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина подозревается в покушении на убийство своего малолетнего сына по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как сообщают в ведомстве, завершить преступление ей помешал собственный отец. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Специалисты продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Учитывая характер происшествия, женщине назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.

Алина Зорина