Адвокат обвиняемого в разжигании ненависти комика из Ейска заявила, что его били

Адвокат стендап-комика из Ейска Арсения Останина заявила о необходимости серьезной медицинской помощи для своего подзащитного. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале рассказал, что, по словам защитника Вероники Поляковой, после задержания в Белоруссии и передачи российским правоохранительным органам у комика диагностированы перелом позвонка, травмы легких, множественные ушибы и ссадины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам адвоката, со слов фигуранта Останина в протоколе, при транспортировке в Россию белорусские силовики остановили машину в лесу, вывели его и начали избивать. По его словам, они наносили удары по телу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки.

18 марта в Следственном комитете фигурант подал официальное заявление с требованием провести проверку. В тот же день была назначена судебно-медицинская экспертиза, зафиксированы телесные повреждения, после чего пострадавшего направили на дополнительное обследование, включая КТ и МРТ.

Перед заседанием суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения, комика Останина ознакомили с результатами медицинских исследований. В заключении врачей указаны перелом позвонка, нарушения дыхательной функции и пневмоторакс.

Защитник отметила, что российские правоохранительные органы к нему физическую силу не применяли, претензий к ним у него нет. Теперь адвокат намерена добиваться качественной медицинской помощи и официальной реакции следственных органов на его заявление. Вопрос о проведении проверки в отношении лиц, причастных к избиению, остается открытым.

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 15 мая стендап-комика Артемия Останина из Ейска, обвиняемого в разжигании ненависти якобы из-за высказывания враждебных комментариев в адрес инвалидов. При этом прокуратура была против такой меры пресечения. Защита хочет обжаловать арест.

Комик, как считает следствие, во время выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц с ограниченными возможностями или получивших увечья в результате боевых действий. Артемия Останина задержали при попытке выехать за рубеж и доставили в Москву.

Вячеслав Рыжков