В Лондоне судят экс-губернатора Севастополя за обход британских санкций

Королевский суд лондонского района Саутуарк начал рассмотрение уголовного дела о нарушении финансовых санкций против России, где главным фигурантом выступает экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. На скамье подсудимых также находятся супруга Екатерина и брат Алексей, которых следствие считает пособниками, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Разбирательство стало первым уголовным процессом, связанным с нарушением экономических ограничений, введенных Соединенным Королевством против граждан РФ в 2019 году, передает BBC. По заявлению обвинителя Пола Джарвиса, Овсянников «был важной политической фигурой в Российской Федерации», возглавляя Севастополь с 2016 по 2019 год.

Евросоюз, в состав которого тогда входила Великобритания, наложил на Овсянникова финансовые санкции в 2017 году. После Brexit Соединенное Королевство в 2019 году ввело собственные ограничения, затрагивающие экс-губернатора. Несмотря на то что в феврале 2023 года фигуранту удалось добиться отмены санкций ЕС, британские меры продолжают действовать.

Британская полиция в январе 2024 года задержала и допросила семью Овсянниковых — Дмитрия, его брата Алексея и супругу Елену — по подозрению в нарушении санкционного режима. При обыске в доме бывшего губернатора следователи обнаружили и изъяли 98,5 тыс. долларов наличными, которые, по версии правоохранительных органов, были получены незаконным путем.

После освобождения под залог всем троим предъявили официальные обвинения в нарушении санкций и легализации незаконно полученных средств. Позднее, в мае 2024 года, прокуратура дополнила список обвинений новым эпизодом: Алексей Овсянников перевел более 40 тыс. фунтов стерлингов за образование младших племянников в частном учебном заведении.

По информации прокурора, брат экс-губернатора подтвердил факт оплаты, но утверждал, что не считал свои действия противозаконными, поскольку предполагал, что помогает супруге брата, а не находящемуся под санкциями фигуранту.

Утверждения Алексея и Екатерины о том, что они не знали о незаконности помощи лицу под финансовыми ограничениями, обвинитель отверг. По его словам, Дмитрий Овсянников был осведомлен о своем санкционном статусе, о чем свидетельствует его обращение в британский МИД 7 февраля 2023 года с просьбой отменить ограничения. Прокурор также уверен, что экс-губернатор информировал о санкциях своих родственников.

Предполагается, что судебное разбирательство продлится около трех недель.