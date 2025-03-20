За два месяца на Кубани собрали 57,4 млрд рублей НДФЛ

В Краснодарском крае с начала года по состоянию на 1 марта 2025 года собрали 57,4 млрд руб. НДФЛ. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,1 млрд руб.), рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе УФНС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Управлении рассказали также, что, по итогам 2024 года (данные сведены 10 февраля 2025 года), более 7,9 тыс. налогоплательщиков заплатили НДФЛ по прогрессивной шкале на основании направленных налоговых уведомлений. Речь идет о прогрессивной шкале, действующей с 2021 года, когда были введены ставки 13% и 15% с превышения 5 млн руб. Данные по налогоплательщикам по новой многоступенчатой прогрессивной шкале НДФЛ, действующей с 1 января 2025 года, будут доступны не ранее 10 февраля 2026 года.

«Ъ-Кубань» писал, что в консолидированный бюджет региона за 2024 год собрали 521,7 млрд руб. налогов. Это на 61,2 млрд руб. больше аналогичного показателя 2023 года. Наибольший вклад в доходную часть внес НДФЛ (36,9%). В минувшем году в краевой и местные бюджеты поступило на 20% больше НДФЛ, чем в 2023-м.

Вячеслав Рыжков