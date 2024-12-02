Арбитражный суд обязал «Тулпар Эйр» выплатить 451 млн рублей своему экс-директору

Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил иск бизнесмена и бывшего директора «Тулпар Эйр» Азата Хакима к авиакомпании. Об этом Азат Хаким сообщил «Ъ Волга-Урал».

«Думаю, что решение судей я не буду оспаривать, потому что если сейчас оспаривать, то этот процесс затянется на очень долго»,— отметил Азат Хаким.

Бизнесмен добавил, что по сравнению с оценкой, которую проводил независимый ответчик, решение судей отличается где-то на одну треть в меньшую сторону.

Бизнесмен продал свою долю за 420 млн руб., но через год подал в суд с требованием еще 890 млн руб., утверждая, что получил слишком маленькую сумму. В ответ ТАИФ подал встречный иск, обвинив авиатора в том, что его уход поставил компанию под угрозу банкротства, и потребовал вернуть 420 млн руб., а также 51 млн руб. в виде процентов.

1 октября стало известно, что оценка доли экс-директора Азата Хакима в авиакомпании «Тулпар Эйр» была снижена с 1,3 млрд руб. до 871 млн руб.

ООО «Авиакомпания "Тулпар Эйр"» занимается управлением воздушными судами деловой авиации и организацией нерегулярных воздушных перевозок. Компания была основана в 1993 году бизнесменом Азатом Хакимом. Сейчас «Тулпар Эйр» занимает 36-е место в отрасли и входит в топ-10 региональных предприятий по выручке.

Влас Северин