Мосбиржа приманивает эмитентов

Мосбиржа (MOEX: MOEX) финансово поддержит компании, которые готовятся к IPO. Площадка планирует вложить более 10 млрд руб. в фонды прямых инвестиций, с помощью которых эмитенты совершают первичное размещение. Об этом пишет РБК, Мосбиржа подтвердила изданию такие планы. Доля биржи в каждом из фондов не будет превышать 20%. Управлять ими и отбирать проекты будут частные профессиональные управляющие. Сама площадка не станет участвовать в подготовке сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Это интересно в первую очередь самой Мосбирже, говорит заместитель гендиректора «Финама» Дмитрий Леснов: «Московская биржа становится ближе к потенциальным эмитентам, которые будут рассматривать рано или поздно выход в публичное пространство и размещение своих акций. А мировая практика показывает, что если вы владеете достаточно большим пакетом акций, то вы выходите из совета директоров и имеете представительство в этой компании, можете влиять на решения, в том числе на получение статуса публичной компании. Естественно, такие эмитенты будут рассматривать именно Московскую биржу в качестве площадки для IPO. При этом в последнее время выросла конкуренция между Мосбиржей, СПБ Биржей и рядом других, где потенциально могут размещаться российские компании.

Московская биржа не будет обладать контрольным пакетом в этих компаниях, поэтому они не будут полноценными владельцами всего этого бизнеса. Здесь риски можно рассматривать с точки зрения венчурного капитала. Не все компании в конечном счете могут дойти до публичного размещения, и при определенных негативных обстоятельствах они вообще могут прекратить существование. По сути, это венчурное инвестирование, и не все деньги, вложенные в определенные компании, могут окупиться».

Прошлый год стал рекордным по количеству IPO за 17 лет — на биржу вышли 15 компаний. 13 сделок состоялось на Мосбирже, еще по одной — на СПБ Бирже и Санкт-Петербургской валютной бирже. Однако объемы были небольшими: по данным ЦБ, совокупно эмитенты привлекли более 80 млрд руб. Хватит ли 10 млрд руб., чтобы стимулировать компании выходить на IPO? И кто в первую очередь может получить эти деньги? Управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов считает, что Мосбиржа скорее будет заинтересована в размещении большого количества эмитентов среднего размера:

«Конечно, это не колоссальные деньги для фондового рынка, но для рынка прямых инвестиций при IPO это уже достаточно существенно. Особенно если они предполагают, что должны занимать небольшую долю этих паев, то получается, что они только в какие-то очень крупные фонды будут заходить. Наверное, примерный размер самого маленького из возможных эмитентов — больше $200 млн. До $100 млн обычно считается, что компания уже может выходить на биржу. Но если говорить суммарно про все компании, которые в перспективе могут выйти на IPO, их порядка 1-2%, то есть около 1 трлн. Может быть, даже больше, если "Сибур" какой-нибудь включить сюда.

Если говорить о том, какие компании будет выбирать Мосбиржа, тут размер бизнеса будет играть ключевую роль. Есть, например, исключительно рыночные компании, такие как "Астра", Henderson, Whoosh. Если это какие-то фонды, которые вообще во все подряд вкладывают, включая крупные, уже состоявшиеся бизнесы типа "Сибура" или РЖД, когда на IPO будут выходить, тогда это ни о чем деньги. В первом случае больше шансов заработать у самой биржи. Биржа заинтересована в том, чтобы было как можно больше компаний, выходящих на биржу, в штуках, потому что она получает комиссию не как процент от стоимости размещения. Размещается компания за 100 млрд. руб. или за 1 млрд руб. — разница небольшая в том, что получает биржа. Ей лучше, чтобы как можно большее число компаний среднего размера выходило на биржу».

В прошлом году президент Владимир Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка. К 2030 году она должна вырасти вдвое, до 66% ВВП. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что инициатива Мосбиржи может быть связана и с этой задачей — достичь цели можно не только ростом котировок, но и участием новых игроков.

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Елена Иванова