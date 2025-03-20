Счетная палата проверит обоснованность налоговых льгот на 12 трлн рублей

Счетная палата России изучит обоснованность налоговых расходов государства. В них входят до 380 льгот, которые обходятся бюджетам разных уровней почти в 12 трлн руб. Об этом заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Налоговые расходы — это порядка 370–380 льгот. Они стоят федеральному и региональным бюджетам 11,5–12 трлн руб. И вот здесь мы хотели бы внимательно посмотреть, насколько эти налоговые расходы соответствуют тем задачам, которые ставятся»,— сказал господин Ковальчук (трансляция велась на сайте Госдумы).

В числе задач глава Счетной палаты назвал выполнение госпрограмм, поддержку экономики и технологического суверенитета. «Уверены, что потенциал, с точки зрения роста доходов федерального бюджета в этом механизме, который, напомню еще раз, составляет порядка 12 трлн руб., он точно есть»,— добавил господин Ковальчук.

По итогам 2024 года Счетная палата вернула в бюджеты всех уровней 95,9 млрд руб. Всего было выявлено порядка 4,7 тыс. нарушений и недостатков на общую сумму 1,15 трлн руб.

В 2024 году сообщалось, что Счетная палата недовольна процессом оценки эффективности налоговых расходов. При этом кураторы настаивали на пролонгации большинства налоговых льгот. Эффективными могут признаваться даже льготы с отрицательным бюджетным эффектом и лишь частично соответствующие целям госпрограмм. Причина в том, что методики оценки эффективности налоговых расходов часто несостоятельны и процесс ее проведения в ряде случаев остается на усмотрение кураторов льгот.

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготы без счета».