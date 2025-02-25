Льготам не хватило меткости
Меры экономической поддержки на Дальнем Востоке сочли недостаточно эффективными
Счетная палата раскритиковала работу дальневосточных преференциальных режимов: несмотря на наибольшую их концентрацию именно на Дальнем Востоке, они пока не образуют единой системы мер поддержки. Среди замечаний — несоответствие результатов поддержки бизнеса в свободном порту Владивосток и в рамках режима регионального инвестпроекта изначально поставленным целям — последний даже предлагается отменить. При этом беспокоят госаудиторов и возможные сложности выхода проектов из льготного периода.
По мнению Счетной палаты, дальневосточные льготы для бизнеса дают не вполне тот результат, для которого создавались
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Счетная палата (СП) проанализировала эффективность преференциальных режимов в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), где действует наибольшее количество таких механизмов. Речь идет, в частности, о территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порте Владивосток (СПВ), предусматривающих налоговые и административные преференции, а также о режиме региональных инвестпроектов. По оценкам Счетной палаты, они не образуют единой системы мер поддержки Дальнего Востока — в целом работа префрежимов «недостаточно эффективна и не в полной мере достигает целей, ради которых они были созданы».
Замечания у аудиторов возникли к каждому из механизмов.
Например, в крупнейших городах Дальнего Востока, где в целом больше преимуществ для предпринимательской деятельности, они дают «минимальные улучшения инвестактивности» (более эффективны другие механизмы поддержки — индустриальные парки, отраслевые льготы, льготное кредитование). Например, вклад ТОР «Приморье» (Владивосток) в общий объем инвестиций по муниципалитетам составляет всего 4,3% (на Чукотке же — 67,4%). В целом, впрочем, аудиторы СП фиксируют улучшения в муниципалитетах, на которые распространяется ТОР, например, в занятости и динамике зарплат — там же, где префрежимов нет, идет «явное ухудшение динамики инвестиций и других показателей».
Меры поддержки в рамках СПВ, отмечается в отчете, «не в полной мере ориентированы» на изначально поставленные цели, в частности интеграцию в экономическое пространство стран Азиатско-Тихоокеанского региона и международную торговлю. Так, 35% инвестиций резидентов приходится на строительство и девелопмент, а 39% — на логистику и транспорт. СП предлагает заменить меры поддержки — например, на компенсацию затрат и льготное кредитование экспортной деятельности. Беспокоят госаудиторов и перспективы: по истечении десятилетнего льготного периода в ТОР и СПВ в Счетной палате видят риски прекращения резидентами деятельности в префрежимах. В связи с этим предлагается мониторить подобные случаи, включая и перерегистрацию в другое юрлицо для получения статуса резидента.
В рамках механизма региональных инвестпроектов с налоговыми льготами СП также фиксирует отклонение результатов от изначальной цели.
Режим создавался для поддержки новых промышленных предприятий и высокотехнологичных проектов, при этом у 65 из 71 участника основной вид деятельности относится к горнорудной промышленности и металлургии. Кроме того, механизм позволяет напрямую обращаться в налоговый орган за получением льгот, что создает риски незапланированных выпадающих доходов регионов (в связи с отсутствием у них в таких случаях данных о крупных налогоплательщиках, планирующих получить статус участника). В СП предлагают свернуть этот механизм, сохранив льготы для участников в пределах срока их действия.
Как сообщили “Ъ” в Минвостокразвития, с использованием механизмов господдержки в ДВФО реализуется около 2,9 тыс. инвестпроектов (десять лет назад — 22), резиденты вложили 4,5 трлн руб. инвестиций (заявлено 9 трлн руб.), создали более 150 тыс. рабочих мест (при этом зарплата на предприятиях резидентов на треть превышает средний по РФ уровень), и 900 новых предприятий — «базой для этого стало создание префрежимов». В ведомстве добавляют, что более 75% соглашений с резидентами ТОР и СПВ заключены на срок более 15 лет и могут быть продлены. При этом в Минвостокразвития подчеркивают, что механизмы постоянно совершенствуются, а Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики оказывает инвесторам комплекс сервисных услуг на протяжении инвестиционного цикла.