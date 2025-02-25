Льготам не хватило меткости

Счетная палата раскритиковала работу дальневосточных преференциальных режимов: несмотря на наибольшую их концентрацию именно на Дальнем Востоке, они пока не образуют единой системы мер поддержки. Среди замечаний — несоответствие результатов поддержки бизнеса в свободном порту Владивосток и в рамках режима регионального инвестпроекта изначально поставленным целям — последний даже предлагается отменить. При этом беспокоят госаудиторов и возможные сложности выхода проектов из льготного периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Счетной палаты, дальневосточные льготы для бизнеса дают не вполне тот результат, для которого создавались

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ По мнению Счетной палаты, дальневосточные льготы для бизнеса дают не вполне тот результат, для которого создавались

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Счетная палата (СП) проанализировала эффективность преференциальных режимов в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), где действует наибольшее количество таких механизмов. Речь идет, в частности, о территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порте Владивосток (СПВ), предусматривающих налоговые и административные преференции, а также о режиме региональных инвестпроектов. По оценкам Счетной палаты, они не образуют единой системы мер поддержки Дальнего Востока — в целом работа префрежимов «недостаточно эффективна и не в полной мере достигает целей, ради которых они были созданы».

Замечания у аудиторов возникли к каждому из механизмов.

Например, в крупнейших городах Дальнего Востока, где в целом больше преимуществ для предпринимательской деятельности, они дают «минимальные улучшения инвестактивности» (более эффективны другие механизмы поддержки — индустриальные парки, отраслевые льготы, льготное кредитование). Например, вклад ТОР «Приморье» (Владивосток) в общий объем инвестиций по муниципалитетам составляет всего 4,3% (на Чукотке же — 67,4%). В целом, впрочем, аудиторы СП фиксируют улучшения в муниципалитетах, на которые распространяется ТОР, например, в занятости и динамике зарплат — там же, где префрежимов нет, идет «явное ухудшение динамики инвестиций и других показателей».

Меры поддержки в рамках СПВ, отмечается в отчете, «не в полной мере ориентированы» на изначально поставленные цели, в частности интеграцию в экономическое пространство стран Азиатско-Тихоокеанского региона и международную торговлю. Так, 35% инвестиций резидентов приходится на строительство и девелопмент, а 39% — на логистику и транспорт. СП предлагает заменить меры поддержки — например, на компенсацию затрат и льготное кредитование экспортной деятельности. Беспокоят госаудиторов и перспективы: по истечении десятилетнего льготного периода в ТОР и СПВ в Счетной палате видят риски прекращения резидентами деятельности в префрежимах. В связи с этим предлагается мониторить подобные случаи, включая и перерегистрацию в другое юрлицо для получения статуса резидента.

В рамках механизма региональных инвестпроектов с налоговыми льготами СП также фиксирует отклонение результатов от изначальной цели.

Режим создавался для поддержки новых промышленных предприятий и высокотехнологичных проектов, при этом у 65 из 71 участника основной вид деятельности относится к горнорудной промышленности и металлургии. Кроме того, механизм позволяет напрямую обращаться в налоговый орган за получением льгот, что создает риски незапланированных выпадающих доходов регионов (в связи с отсутствием у них в таких случаях данных о крупных налогоплательщиках, планирующих получить статус участника). В СП предлагают свернуть этот механизм, сохранив льготы для участников в пределах срока их действия.

Как сообщили “Ъ” в Минвостокразвития, с использованием механизмов господдержки в ДВФО реализуется около 2,9 тыс. инвестпроектов (десять лет назад — 22), резиденты вложили 4,5 трлн руб. инвестиций (заявлено 9 трлн руб.), создали более 150 тыс. рабочих мест (при этом зарплата на предприятиях резидентов на треть превышает средний по РФ уровень), и 900 новых предприятий — «базой для этого стало создание префрежимов». В ведомстве добавляют, что более 75% соглашений с резидентами ТОР и СПВ заключены на срок более 15 лет и могут быть продлены. При этом в Минвостокразвития подчеркивают, что механизмы постоянно совершенствуются, а Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики оказывает инвесторам комплекс сервисных услуг на протяжении инвестиционного цикла.

Евгения Крючкова