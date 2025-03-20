Рейтинговая активность

Арбитражные управляющие (АУ) подали коллективный иск об оспаривании введенной в прошлом году балльной системы их отбора при назначении на процедуры банкротства. Истцы настаивают, что новое регулирование создает почву для недобросовестной конкуренции. Решить, насколько обоснованы претензии АУ, предстоит Верховному суду РФ (ВС). В ФНС настаивают, что изменения подходов к процедуре выбора АУ для государства как кредитора в делах о банкротстве никак не влияют на права иных участников процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с коллективным иском АУ о признании недействующим постановления правительства №634 от 22 мая 2024 года. Оно ввело для управляющих систему баллов, которая пока применяется только в делах о несостоятельности, начатых по инициативе ФНС как уполномоченного органа в банкротстве. Во исполнение правительственного акта ФНС разработала регистр с рейтингом управляющих и их саморегулируемых организаций (СРО). На его основе с февраля 2025 года проводится отбор кандидатур АУ, однако критерии, по которым подсчитываются баллы, вызвали дискуссии среди профильных юристов и самих рейтингуемых.

Первым следствием стали два разрозненных иска от отдельных управляющих, недовольных некоторыми положениями правительственного постановления,— ВС объединил их в одно производство и назначил слушание на 26 марта. Новый, уже коллективный (групповой), иск подан от 21 управляющего. 17 марта он принят к рассмотрению административной коллегией ВС.

В групповом иске говорится, что АУ оказывают услуги и получают за них частноправовое встречное вознаграждение, а потому на них распространяются нормы Конституции РФ и закона о конкуренции, устанавливающие запрет монополизации рынка и недобросовестной конкуренции. Закон о банкротстве относит принятие решений о выборе АУ к «исключительной компетенции собрания кредиторов», а оспариваемый акт меняет сложившуюся «модель кредиторского контроля». Вместо нее внедряется «модель платформенной занятости», предусматривающая «дискриминационные условия допуска АУ к процедурам банкротства с участием уполномоченного органа», полагают истцы.

Помимо прочего, АУ ссылаются на позицию Конституционного суда РФ, по которой отступление от «начал равенства и справедливости» проявляется в том числе в отсутствии дифференциации. Согласно постановлению, «показатели, необходимые для расчета баллов результативности АУ, определяются для каждой категории должников» отдельно. Однако, как считают истцы, имеющаяся классификация должников «даже близко не отражает фактическое состояние российской экономики», поскольку в число «обычных организаций» попадает как булочная, так и крупный завод, то есть баллы за проведение их банкротства начисляются одинаковые. По мнению истцов, это примерно то же самое, что сравнивать эффективность участковых терапевтов, лечащих простуду, и хирургов, проводящих сложные операции на сердце.

Кроме того, шесть АУ из топ-10 в рейтинге «имеют явную специализацию на банкротстве граждан», но их нельзя допускать к ведению дел с особо крупными должниками-предприятиями из-за отсутствия релевантного опыта, говорится в иске. Есть противоречие и в том, что «"зарабатывать" баллы АУ могут на одних процедурах банкротства, а "тратить" на других». Более того, на взгляд заявителей, при начислении баллов учитываются факторы, зависящие не только от самого АУ, например: срок процедуры, цена продажи имущества, размер реестра требований кредиторов. Не согласны они и с тем, что за административные правонарушения баллы с АУ «снимаются пожизненно», без привязки к степени вины и последствиям.

Риски формального подхода

Руководитель банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов отмечает, что оспариваемое постановление — часть большого правительственного проекта реформы банкротства, поэтому эксперимент, начатый с ФНС, может распространиться на все дела. «В ведущих юрисдикциях (США, Англия, Германия, Франция) нет юридически обязательных систем балльного рейтингования управляющих, идентичных российской»,— отмечает господин Кононов. Хотя во многих странах поиск правил отбора сопровождался спорами. Так, в 2004 году Германия от «закрытой системы списков» 1970-х годов пришла к тому, что «все квалифицированные специалисты должны иметь равный доступ к возможности назначения на процедуры по прозрачным критериям отбора», но элементы ротации сохранились, чтобы предотвратить монополизацию и обеспечить приток новых людей, рассказывает основатель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. «В большинстве правопорядков преобладает субъективный выбор управляющего судьей»,— уточняет он, считая это лучшим решением, которое позволяет найти «баланс между случайностью и компетентностью».

Часть опрошенных “Ъ” юристов видят ряд недостатков в новой системе. Механика формирования рейтинга «игнорирует отраслевую специфику», а «погоня за баллами стимулирует АУ "штамповать" процедуры, не добиваясь реального экономического результата», считает адвокат Case By Case Юлия Михальчук. В связи с этим, по ее мнению, «управляющие, обладающие глубокой экспертизой, рискуют оказаться в тени». Система критериев для начисления баллов может привести к тому, что «управляющие будут работать не на достижение целей банкротства, а на собственный рейтинг», полагает советник Orchards Вадим Бородкин.

С другой стороны, президент Союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко отмечает, что рабочий кабинет АУ в рамках новой системы «стал большим подспорьем в работе управляющих» и в целом «ФНС создала отличные способы коммуникации со СРО», появилась возможность получать ответы на запросы за сутки. Она признает «некоторые перекосы» с начислением баллов в сторону АУ, сопровождающих банкротства физлиц, но, по ее мнению, «любые нововведения требуют периода апробации», а недостатки, скорее всего, будут устранены в дальнейшем.

Юристы не берутся прогнозировать исход тяжбы по коллективному иску, но допускают возможность направления Верховным судом запроса в Конституционный суд, поскольку спор затрагивает конституционность регулирования. «Это дело может стать отправной точкой для внесения корректировок в существующую систему, которые сделают процесс назначения управляющих более справедливым и прозрачным»,— полагает госпожа Михальчук.

Право выбора

В ФНС “Ъ” сообщили, что иск им не поступал и его аргументация пока не известна. «Право выбора кандидатуры АУ, предлагаемого суду в заявлении, есть у всех кредиторов, и каждый их них самостоятельно решает, по какому принципу делать свой выбор. Закон о банкротстве не дает долгам перед бюджетом особого статуса, но создает равные с другими кредиторами права»,— уточнили в ведомстве. До новых правил ФНС случайным образом выбирала АУ, но «такой способ, по сути, лишал государство права кредитора на предложение наиболее эффективной кандидатуры управляющего», поскольку не учитывал, сколько АУ до этого проводил процедур и насколько оперативно, сколько смог взыскать в пользу кредиторов и нарушал ли закон, подчеркнули в ФНС. При этом, добавили там, «изменения подходов к процедуре выбора АУ для государства как кредитора в делах о банкротстве никак не влияют на права иных участников процесса».

«Теперь репутационные характеристики будут формировать портрет потенциальной будущей эффективности на основании модели прошлого поведения. Для этих целей сформирован рейтинг АУ, который сделан на основе результатов деятельности управляющего в интересах всех кредиторов, а не только бюджета»,— указывает ФНС. В ведомстве добавляют, что «закон о банкротстве не разделяет управляющих, ведущих банкротства юрлиц и граждан, рейтинг в текущей редакции также не делает такого разграничения, уделяя основное внимание размерам долга, активов, экономическому эффекту». Регистр АУ также стал площадкой электронного взаимодействия с ФНС в интересах всех кредиторов и управляющих, позволяющей получать сведения о должниках в автоматическом режиме (см. “Ъ” от 21 февраля).

Сейчас, уточнили в ведомстве, стоит задача наработать практику использования регистра, и «по первым же итогам процедур, где применен новый метод» ведомство намерено «оценить их и при необходимости предложить коррективы для повышения точности отбора». Но массового недовольства новой системой в службе пока не видят: в расчете баллов на 1 января учтено 347,8 тыс. процедур банкротства, а заявления о несогласии поступили всего по 0,02%.

Ян Назаренко, Анна Занина