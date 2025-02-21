Уполномоченный в банкротстве уполномочен заявить

“Ъ” запросил мнение о ситуации с АУ у Федеральной налоговой службы РФ (ФНС) как уполномоченного органа в банкротстве. По поводу ответственности управляющих в ведомстве отметили, что за последние пять лет судами зафиксировано более 30 тыс. нарушений АУ в делах о банкротстве, а размер взысканных с последних убытков превышает 3 млрд руб. в год. При этом, уточнили в налоговой службе, «длительность процедур банкротства за этот период выросла в полтора раза, до почти четырех лет, средняя возвратность долгов не превышает 2–5%, а в более чем половине дел кредиторы не получают никакого возмещения».

В связи с этим в ФНС отмечают, что дополнительное (процентное) вознаграждение должно выплачиваться за реальный вклад АУ в восстановление платежеспособности и погашение требований кредиторов. В ведомстве привели в пример дело о банкротстве ООО «Держава», в котором благодаря действиям АУ контролирующие должника лица были привлечены к субсидиарной ответственности и требования кредиторов погашены. Конкурсный управляющий обратился за выплатой себе вознаграждения в размере 30% от поступившей суммы. Суды трех инстанций отказали ему в этой выплате. При участии в заседании ВС представитель ФНС поддержал жалобу управляющего, и она была удовлетворена. «Важно, чтобы система вознаграждения АУ реально мотивировала бы на работу не только в части субсидиарной ответственности, но и во всех остальных аспектах их деятельности. Вознаграждение должно зависеть от результата работы»,— подчеркнули в ФНС.

Кроме того, в налоговой службе поделились успехами в развитии балльной системы АУ. 23 ноября 2024 года на портале Регистра арбитражных управляющих (РАУ) на сайте ФНС размещен первый расчет баллов, первый рейтинг АУ и СРО АУ. Оценка деятельности проводится на основании показателей по завершенным процедурам банкротства за последние три года в делах с участием ФНС. Этому, как пояснили в службе, предшествовала большая работа совместно со СРО по верификации данных — 30 СРО (больше половины из всех) изъявили желание заключить соглашение с ФНС для совместной выверки сведений, участвующих в расчете рейтинга. Уже проведен расчет баллов на 1 января 2025 года, где учтены 347,8 тыс. процедур банкротства. Заявления о несогласии с рассчитанными баллами поступили по 63 процедурам банкротства, или по 0,02% от содержащихся в рейтинге.

«До недавнего времени государство оставалось единственным системным кредитором, не пользующимся правом выбора АУ, сейчас такой выбор может осуществляться по утвержденным критериям»,— подытожили в ФНС. По их мнению, нужно наработать практику использования РАУ и при необходимости обсудить вопрос совершенствования регистра совместно с регулятором и профессиональным сообществом.

Кроме того, на портале РАУ создана сервисная часть, позволяющая быстро и эффективно взаимодействовать СРО, АУ с налоговыми органами, рассказали в ФНС. Речь идет об обмене процессуальными документами в электронном виде и доступе АУ на основе закона к данным налоговых органов. Созданы рабочие кабинеты, с их помощью СРО и АУ участвуют в процедуре выбора, также управляющие в кабинетах могут получать 29 видов сведений о должнике в течение суток в автоматическом режиме без бумажной переписки. Рабочими кабинетами уже воспользовались 45 СРО и 1798 АУ, уточнили в ФНС. За неполные три месяца работы регистра налоговыми органами автоматически передана информация по более чем 30 тыс. запросов управляющих.

В рамках развития РАУ ФНС работает над еще одним сервисным решением, чтобы процессуальные документы по делам о банкротстве могли направляться в налоговые органы через рабочие кабинеты на портале РАУ, без дублирования на бумаге. Это позволит минимизировать трансакционные издержки управляющих при взаимодействии с налоговыми органами.