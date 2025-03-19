75% опрошенных российских туристов предпочитают путешествия на машине

Развитие арендных транспортных парков могло бы помочь продвижению регионального туризма, считает руководитель центра транспортных решений ГК «Современные транспортные технологии» Наталья Плетникова. По данным прошлогоднего опроса компании, 75% путешественников рассматривают автомобильный туризм как приоритетный вариант, 30% из оставшейся четверти ограничивает лишь отсутствие личного транспорта, отмечает госпожа Плетникова.

Средство передвижения участники опроса готовы арендовать и на месте: к мультимодальным (с пересадкой с общественного транспорта на арендованный) путешествиям готовы 77% опрошенных компанией. «Нужно найти федерального инвестора, который поможет создать арендный парк для всех видов транспорта — как туристических автобусов, так и минивэнов, которые позволят частному туристу с легкостью брать в аренду любое необходимое средство и открывать для себя малые города»,— предложила Наталья Плетникова руководителям регионов на сессии «Ъ» в рамках Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства.

Развить именно семейный туризм поможет и привлечение в арендные парки домов на колесах. Опыт путешествий в них имеет лишь 40% опрошенных, но 90% оставшихся респондентов хотели бы его получить. Сформированной культуры такого туризма нет, потому что большая часть автодомов находится в персональном владении, отмечает госпожа Плетникова.

О проблемах регионального туризма в России — в материале «Ъ» «Бремя туризма».

Алина Мигачёва