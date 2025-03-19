Главные новости за 19 марта. Новороссийск

Власти Новороссийска изымают земли под строительство дороги.

Через морской порт Новороссийска увеличат экспорт леса в Азию.

В Новороссийске возобновили вывоз мусора после локализации пожара на полигоне.

Атака БПЛА вывела из строя еще одну нефтебазу для перевалки нефти КТК.

Новороссийский морской порт требует с РЖД 42,1 млн рублей.

В Новороссийске запретили ввоз кормовой добавки из Китая.

Новороссийского перевозчика банкротят из-за долга по налогам.

Эколог объяснил появление желтых пятен на автомобилях в Новороссийске.

В Новороссийске обсудили подготовку к парусной регате в честь 80-летия Победы.

Новороссийский боксер международного класса скончался в возрасте 54 лет.