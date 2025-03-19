Новороссийский морской порт требует с РЖД 42,1 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассматривает иск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о взыскании пени за просрочку доставки груза в размере 42,1 млн руб. Материалы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно определению суда, заседание назначено на 19 марта 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что НМТП взыскивает 23,8 млн рублей с логистической компании из Ростова-на-Дону. Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры в отношении ООО «Д-Логистик».

Группа компаний «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) — крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Группе принадлежат крупнейший в Азово-Черноморском бассейне России порт Новороссийск, крупнейший в Балтийском бассейне порт Приморск, а также порт Балтийск в Калининградской области. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Алена Воробьева