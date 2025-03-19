В Новороссийске обсудили подготовку к парусной регате в честь 80-летия Победы

В Новороссийске оргкомитет обсудил проведение парусной регаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба городской думы Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Председатель городской думы города-героя Андрей Антонов встретился с яхтсменами из Геленджика, Анапы и Новороссийска. Они обсудили вопросы по организации проведения парусной регаты, проживанию, питанию, награждению участников.

«Особое внимание Андрей Антонов попросил обратить на ошибки при проведении соревнований прошлых лет, чтобы не допустить их в будущем. Необходимо учитывать и неблагоприятные погодные явления, которые могут внести свои коррективы в спортивную программу»,— говорится в сообщении.

Парусная регата в Новороссийске проводится с целью развития и популяризации крейсерского яхтинга в Краснодарском крае, патриотического воспитания молодежи, а также как дань памяти Героям Великой Победы. Основные мероприятия пройдут в акватории Цемесской бухты в районе памятника Неизвестному Матросу.

Алена Воробьева