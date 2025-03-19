Власти Новороссийска изымают земли под строительство дороги

В Новороссийске власти инициировали изъятие земельных участков и гаражей для расширения дорожно-транспортной сети на улице Шоссейной, ведущей в село Мысхако. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках проекта запланирован выкуп 12 гаражей в ГСК-23А, расположенном на пересечении улиц Волгоградской и Шоссейной. Площадь изымаемых участков варьируется от 26 до 61 кв. м, при этом размеры самих гаражных боксов составляют от 45 до 62 кв. м. Кроме того, в самом Мысхако подлежит изъятию участок площадью чуть более 5 соток.

Реализация проекта обусловлена необходимостью модернизации дорожной инфраструктуры в зоне активной жилой застройки. В районе Шоссейной возводятся многоквартирные дома, что приведет к увеличению транспортного потока и дополнительной нагрузке на существующую уличную сеть.

Вячеслав Рыжков