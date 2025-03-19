Через морской порт Новороссийска увеличат экспорт леса в Азию

Компания «Лузалес» подписала соглашение о сотрудничестве с транспортной группой FESCO о расширении экспортных контейнерных перевозок лесной продукции в Азию и на Ближний Восток. Интермодальные маршруты проложат через российские порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, сообщил в своем Telegram-канале председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

«Уже с утра провели ряд важных встреч, и результатом одной из них стало подписание соглашения о сотрудничестве с компанией "FESCO". Это стратегическое партнерство позволит нам значительно расширить экспортные контейнерные перевозки нашей деревообрабатывающей продукции. В рамках соглашения мы планируем оптимизировать логистические решения для регулярных поставок продукции "Лузалес" в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, а также на Ближний Восток. Мы будем использовать основные интермодальные маршруты через российские порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск»,— написал господин Семенюк.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в Москве на выставке транспортно-логистических услуг «TransRussia» 2025. Помимо российских морских портов, компания намерена организовать железнодорожные контейнерные перевозки пиломатериалов в Китай через сухопутные погранпереходы.

FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, которая управляет 19 внешнеторговыми и каботажными морскими линиями, связывающими страну с Китаем, Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций компании был передан госкорпорации «Росатом».

«Лузалес» занимается лесозаготовкой, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции с 1999 года. В начале 2023 года стало известно, что компания приобрела заводы IKEA в Ленобласти и Кировской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежит Марии Семенюк.

Алена Воробьева