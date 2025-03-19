Эколог объяснил появление желтых пятен на автомобилях в Новороссийске

Жители Новороссийска обратили внимание на появление желтых пятен на автомобилях после дождя. Как определить вне лабораторных условий их происхождение, «Ъ-Новороссийск» рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

По его словам, оранжево-желтые пятна имеют растительное происхождение. Они могли возникнуть из-за пыльцы хвойных деревьев. У горожан также было предположение, что это может быть песок из Сахары.

«Нужно собрать пыль с пятен и посмотреть ее в микроскоп с увеличением от 60 до 200 крат. У пыльцы зерна округлые или овальные, и имеют определенную структуру, слегка напоминающую шарик для гольфа: выемки, пупырышки, которые выглядят как соты. А пыль, которая может быть из Сахары, из Аравии, еще из разных мест Азии и Африки принесена различными циклонами, выглядит как кристаллики – кубические или призматические, с ровными гранями»,— рассказал господин Голубитченко.

Разница между хвойной пыльцой или песком, занесенным в Новороссийск из пустыни, будет хорошо заметна в микроскоп, уточнил эколог. Также жители Новороссийска высказали предположение, что пятна на автомобилях могут быть из-за пожара на мусорном полигоне. Возгорание продолжают ликвидировать спасатели.

Алена Воробьева