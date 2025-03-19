В Новороссийске запретили ввоз кормовой добавки из Китая
В морском пункте пропуска «Новороссийск» запрещен ввоз кормовой добавки «L-Треонин» из Китая. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Специалисты отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе Российской Федерации управления во время ветеринарного контроля установили нарушение при ввозе импортного товара «кормовая добавка L-Треонин» из Китая весом в 100 т. Документы на кормовую добавку не соответствовали информации о производителе в системе ФГИС «Гален».
«Предоставленные документы не заверены подписью предприятия изготовителя. Гарантийное письмо от грузополучателя (или его законного представителя) о предоставлении оригинала документа, подтверждающего качество и безопасность товара заводом производителем не предоставлено»,— говорится в сообщении.
В связи с нарушением требований законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии, сотрудниками Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору было принято решение о приостановке движения груза. В результате груз был отправлен обратно в Китай.