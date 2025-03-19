В Новороссийске возобновили вывоз мусора после локализации пожара на полигоне

Региональный оператор ООО «ЭкоЮг» возобновил вывоз отходов с территории Новороссийска и Геленджика после локализации пожара на мусорном полигоне. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Тотальный сбой вывоза отходов возник после возгорания полигона в Новороссийске с 13 марта 2025 года. Вывоз мусора с территории Новороссийска и Геленджика был полностью приостановлен. Региональный оператор ООО «ЭкоЮг» осуществлял частичный сбор несортированных твердых коммунальных отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов частично возобновлен с 18 марта 2025 года. Руководство полигона ООО «Терра-Н» дало согласие на ввоз отходов.

В настоящий момент регоператор производит вывоз мусора по 28 маршрутам в Новороссийске и 17 – в Геленджике. Жителей просят отнестись с пониманием и дождаться возобновления работы полигона по приему отходов.

Возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске было локализовано 18 марта 2025 года, на шестые сутки после возникновения пожара. После ликвидации огня на мусорном полигоне в Новороссийске рассмотрят возможность реконструкции свалки за 1,5 млрд руб.

Алена Воробьева