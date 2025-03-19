Новороссийский боксер международного класса скончался в возрасте 54 лет

Новороссийский боксер Евгений Петриченко умер на 55-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Федерация бокса Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация бокса Новороссийска Фото: Федерация бокса Новороссийска

Евгений Петриченко был кандидатом в сборную России на Олимпийские игры в Атланте в 1996 году. В 17 лет он стал чемпионом международного турнира в Венесуэле, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Победитель первенства СССР 1990 года. Участник международных турниров, Евгений Петриченко завоевал медали в Румынии, Германии и Турции.

«Евгений Петриченко навсегда останется в памяти своих коллег, друзей и поклонников спорта как человек, который вдохновлял своим трудом, упорством и стремлением к победе. Его достижения - пример для настоящих и будущих поколений спортсменов. Федерация бокса города-героя Новороссийска выражает соболезнования родным и близким Евгения Петриченко»,— говорится в сообщении.

Алена Воробьева