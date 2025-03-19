Переизбрание муфтия Татарстана и 26 млрд налогов в бюджет Чувашии

Камиль хазрат Самигуллин стал муфтием Татарстана в четвертый раз. Его переизбрали на IX Съезде ДУМ Татарстана, который прошел в Казани 19 марта.

В Чувашии за два месяца 2025 года собрали 26 млрд рублей налогов. Основной вклад в этот рост обеспечили налог на добавленную стоимость (+54,8%), налог на доходы физических лиц (+18%), налог на прибыль (+12,4%), акцизы (+4,2%) и прочие налоги (+10,6%).

Банк «Ак Барс» просит признать себя кредитором ПАО «ГМК „Норникель“» по синдицированному кредиту, чтобы вернуть свою долю $5 млн от участия в сделке на сумму $82,5 млн с Societe Generale. Татарстанский банк обратился с иском в Арбитражный суд Республики Татарстан, а оттуда дело передали в Арбитражный суд Красноярского края. Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 20 мая.

В Татарстане на капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» — Бизяки в Менделеевском районе потратят 438 млн руб. Согласно документации, ремонтные работы охватят участок протяженностью 6,901 км.

Вторую линию метро в Казани могут продлить на 10 километров. План строительства предусматривает продление линии от станции «Дубравная» через «Деревню Универсиады» и «РКБ» до «Березовой рощи» в южном направлении.

В 2025 году по нацпроекту в Татарстане обновят 18 светофоров за 122 млн рублей. Средства будут направлены на приобретение и установку оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани и Набережных Челнах.

В Чебоксарах бывшего преподавателя техникума обвиняют в 9 эпизодах получения мелкой взятки, а также в 9 эпизодах совершения служебного подлога. По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2023 года обвиняемая, работая преподавателем одного из чебоксарских техникумов, получила от 9 студентов незаконное денежное вознаграждение.

В Республике Татарстан за два года по льготной цене в 1 руб. было продано 17 объектов культурного наследия. Продажи проходили в городах: Казань, Елабуга, Чистополь.

За полгода более 8 тыс. заявок поступило в «Народный инспектор» о нарушениях правил дорожного движения на дорогах Татарстана.«Народный инспектор» охватывает 21 категорию нарушений, семь из которых предусматривают денежное вознаграждение. Приложение с 2014 года скачали более 327 тыс. раз.

Дарья Сайфиева