В Республике Татарстан за два года по льготной цене в 1 руб. было продано 17 объектов культурного наследия. Продажи проходили в городах: Казань, Елабуга, Чистополь. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за два года продано 17 объектов культурного наследия за 1 рубль

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане за два года продано 17 объектов культурного наследия за 1 рубль

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из числа проданных объектов, по словам господина Гущина, в текущем году также заключены сделки по итогам конкурсной процедуры: два объекта в Чистополе и один в Елабуге.

Также Иван Гущин добавил, что значительный вклад в сохранение культурных памятников Казани внесла программа ликвидации аварийного жилья. Благодаря этой инициативе часть объектов была передана в частную собственность.

«Тем не менее и в прошлом году были сделки, когда мы также приватизировали аварийный фонд», — сказал Гущин.

В свою очередь, Павел Емельянов, заместитель руководителя исполкома Чистопольского района, рассказал о планах по открытию новой пассажирской пристани в 2025 году. Эта инфраструктура призвана стимулировать рост туристического потока в регионе.

«В текущем году завершилось строительство пассажирской пристани с причальной стенкой, и в настоящее время проводится сдача и приемка выполненных работ», — сказал господин Емельянов.

К 2030 году в России планируется восстановить не менее 1 тыс. объектов культурного наследия. На реализацию этого масштабного проекта в период с 2025 по 2030 год будет выделено 51 млрд руб.

Глава ОКН заявил, что наибольшее количество проблемных объектов сосредоточено в Чистополе и Елабуге.

Артём Дергунов