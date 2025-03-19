В Чебоксарах экс-преподавателя техникума обвиняют в получении взяток и подлоге
В Чебоксарах бывшего преподавателя техникума обвиняют в 9 эпизодах получения мелкой взятки, а также в 9 эпизодах совершения служебного подлога. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.
В Чебоксарах экс-преподавателя техникума подозревают во взятках
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2023 года обвиняемая, работая преподавателем одного из чебоксарских техникумов, получила от 9 студентов незаконное денежное вознаграждение.
Каждый учащийся заплатил от 2,5 до 5 тыс. руб. за аттестацию по дисциплине «Основы строительного черчения».
Обвиняемая, не проверив фактические знания студентов, поставила им удовлетворительные оценки и внесла соответствующие записи в официальные документы, включая ведомости и зачетные книжки.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.