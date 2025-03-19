Вторую линию метро в Казани могут продлить на 10 километров

В Казани разработали план перспективного развития второй линии метрополитена, который предусматривает продление маршрута в двух направлениях общей протяженностью около 10 км. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ГУП «Татинвестгражданпроект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Схема развития II линии казанского метрополитена Фото: Пресс-служба ГУП «Татинвестгражданпроект» Схема развития II линии казанского метрополитена Фото: Пресс-служба ГУП «Татинвестгражданпроект» Следующая фотография 1 / 2 Схема развития II линии казанского метрополитена Фото: Пресс-служба ГУП «Татинвестгражданпроект» Схема развития II линии казанского метрополитена Фото: Пресс-служба ГУП «Татинвестгражданпроект»

План предусматривает продление линии от станции «Дубравная» через «Деревню Универсиады» и «РКБ» до «Березовой рощи» в южном направлении. Расстояние между «Дубравной» и «Деревней Универсиады» составит 1,8 км, между «Деревней Универсиады» и «РКБ» — 1 км, а от «РКБ» до конечной «Березовой рощи» — 2,2 км.

В северном направлении линия протянется от станции «Тулпар» через «XXI век» и «Пионерскую» до «Компрессорного завода» с интервалами 1,3 км, 2,3 км и 1,3 км соответственно.

В январе 2025 года Главгосэкспертиза одобрила проект первого участка второй линии с четырьмя станциями: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». В ноябре 2024 года сообщалось, что строительство первого участка завершено на 29%. На станциях «Тулпар», «Зилант», «Академическая» и «100-летие ТАССР» велись работы разной степени готовности — от гидроизоляции и кирпичной кладки до разработки котлованов.

В феврале на первый участок второй линии казанского метро выделили дополнительно 976,9 млн руб. для проведения работ на участке от станции «Фучика» до «Сахарова». Срок окончания работ установлен на 1 декабря 2025 года, а сдача всех четырех станций второй ветки запланирована к 2027 году.

Анар Зейналов