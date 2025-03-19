В Татарстане в четвертый раз переизбрали муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камиль хазрат Самигуллин стал муфтием Татарстана в четвертый раз

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Камиль хазрат Самигуллин стал муфтием Татарстана в четвертый раз

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Муфтия переизбрали на IX Съезде ДУМ Татарстана, который прошел в Казани 19 марта.

Первый раз Камиль Самигуллин стал муфтием Татарстана в 2013 году после отставки Ильдуса Файзова. Прежний глава ДУМ республики покинул пост из-за тяжелых ранений, которые получил в результате взрыва служебной машины. За час до покушения на муфтия у своего дома был застрелен его заместитель Валиулла Якупов.

Камиль Самигуллин также переизбирался Духовным управлением мусульман Татарстана в 2017 и 2021 годах.

Дарья Сайфиева