В Татарстане о нарушении ПДД за полгода сообщили более 8 тыс. раз

За полгода более 8 тыс. заявок поступило в «Народный инспектор» о нарушениях правил дорожного движения на дорогах Татарстана. Об этом сообщает мэрия Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 8 тыс. татарстанцев обратились за наградой за сообщения о нарушениях ПДД

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Более 8 тыс. татарстанцев обратились за наградой за сообщения о нарушениях ПДД

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С сентября 2024 года в приложение «Народный инспектор» поступило 8096 заявок о нарушениях ПДД.

Чаще всего граждане сообщали о проезде машин на красный свет, движении по встречной полосе и выезде за стоп-линию.

«Народный инспектор» охватывает 21 категорию нарушений, семь из которых предусматривают денежное вознаграждение. Приложение с 2014 года скачали более 327 тыс. раз.

Дарья Сайфиева