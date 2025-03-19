В Татарстане о нарушении ПДД за полгода сообщили более 8 тыс. раз
За полгода более 8 тыс. заявок поступило в «Народный инспектор» о нарушениях правил дорожного движения на дорогах Татарстана. Об этом сообщает мэрия Казани.
Более 8 тыс. татарстанцев обратились за наградой за сообщения о нарушениях ПДД
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
С сентября 2024 года в приложение «Народный инспектор» поступило 8096 заявок о нарушениях ПДД.
Чаще всего граждане сообщали о проезде машин на красный свет, движении по встречной полосе и выезде за стоп-линию.
«Народный инспектор» охватывает 21 категорию нарушений, семь из которых предусматривают денежное вознаграждение. Приложение с 2014 года скачали более 327 тыс. раз.