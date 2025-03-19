В Чувашской Республике общий объем налоговых поступлений за январь — февраль составил 26 млрд руб., что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за два месяца 2025 года собрали 26 млрд рублей налогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии за два месяца 2025 года собрали 26 млрд рублей налогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Налоговые платежи за январь — февраль достигли 17,2 млрд руб., что на 104,8% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Основной вклад в этот рост обеспечили налог на добавленную стоимость (+54,8%), налог на доходы физических лиц (+18%), налог на прибыль (+12,4%), акцизы (+4,2%) и прочие налоги (+10,6%).

В федеральный бюджет поступило 10,6 млрд руб., что на 113% больше, чем годом ранее. Большая часть этих средств была сформирована за счет налога на добавленную стоимость (89%) и налога на прибыль (3,1%).

Консолидированный бюджет Чувашской Республики получил 6,6 млрд руб., что составляет 38,4% от общего объема налоговых сборов. По сравнению с январем — февралем 2024 года поступления составили 93,8%. Основными источниками доходов стали налог на доходы физлиц (46,1%), налог на прибыль (27,2%), налоги на имущество (10,8%) и акцизы (9,7%).

Республиканский бюджет пополнился на 5,3 млрд руб., что соответствует 90,5% от уровня января — февраля 2024 года. Поступления в местные бюджеты показали рост на 10,8% (или на 100 млн руб.), составив 1,3 млрд руб.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование увеличились до 8,8 млрд руб., что на 112,5% выше показателя за январь — февраль прошлого года.

Артём Дергунов