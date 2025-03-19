В Татарстане на капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» — Бизяки в Менделеевском районе потратят 438 млн руб. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт автодороги в Менделеевском районе Татарстана выделят 438 млн рублей

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ На ремонт автодороги в Менделеевском районе Татарстана выделят 438 млн рублей

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Согласно документации, ремонтные работы охватят участок протяженностью 6,901 км. Финансирование работ будет осуществляться из республиканского бюджета.

Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 17 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт участка протяженностью 4,2 км автомобильной дороги Альметьевск — Азнакаево выделят 253,7 млн руб.

Артём Дергунов